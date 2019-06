1. Sich vor dem Besuch der Partei-Website bei Facebook ausloggen oder Facebook jeweils nur in einem privaten Browser-Fenster verwenden. Zusätzlich gibt es diverse Addons, um Facebook vom spionieren abzuhalten, zum Beispiel den «Facebook Container» für Firefox, Link öffnet in einem neuen Fenster.

2. Tracking-Blocker installieren: Diese unterbinden Dienste von und Kommunikation mit Dritten grundsätzlich oder je nach Bedarf. Der Firefox-Browser beinhaltet einen Standard-Blocker, erkennbar am Schutzschild links oben neben der Adresszeile. Zusätzlich gibt es Plugins für weitere Browser, wie den «Privacy Badger», Link öffnet in einem neuen Fenster oder «Ghostery», Link öffnet in einem neuen Fenster.