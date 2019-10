Klar, SVP, FDP und BDP verlieren Wähleranteile. Gewonnen haben aber nicht nur linke Parteien, sondern auch EVP oder CVP. Das sind klassische Mitteparteien. Daher kann man nicht direkt von einem Linksrutsch sprechen.

Die SP hat zwar einen zusätzlichen Sitz geholt. Der Wähleranteil ist aber praktisch gleich geblieben. Sie konnte allerdings von der Listenverbindung mit den Grünen profitieren.

Mehr Frauen in Bern

Was zusätzlich auffällt ist, dass mehr Frauen den Aargau im nationalen Parlament vertreten. Bisher waren es fünf, neu sind es deren sieben. SP und CVP senden je noch eine Frau nach Bern. Und auch die EVP delegiert neu eine Frau in die grosse Kammer. Es könnten sogar noch mehr werden. Würde nämlich Thierry Burkart als Ständerat im zweiten Wahlgang gewählt, dann würde Maja Riniker (FDP) in den Nationalrat nachrutschen. Würde Hansjörg Knecht (SVP) gewählt, dann würde Stefanie Heimgartner (SVP) nachrutschen.