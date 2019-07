Den Grünen wird ein Sitzgewinn zugetraut. Zudem ist die FDP in der Defensive: Der Fall Maudet könnte zur Hypothek werden.

Der Kanton Genf erhält einen zwölften Sitz im Nationalrat, weil die Bevölkerung stark gewachsen ist. Dies hat bei der wählerstärksten Partei, der FDP, die Begierde geweckt, künftig zu viert in Bern vertreten zu sein. Doch die Partei ist geschwächt und gespalten. Noch ist offen, welche Auswirkungen die Affäre rund um FDP-Staatsrat Pierre Maudet auf die Wahl der freisinnigen Kandidaten haben wird.

Legende: Gegen FDP-Staatsrat Pierre Maudet läuft ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Vorteilsnahme. Die Affäre hat die FDP geschwächt. Keystone

Dazu kommt ein schwerer Schicksalsschlag. Der bisherige Nationalrat Benoît Genecand gab bekannt, gesundheitlich so stark angeschlagen zu sein, dass er nicht mehr antreten könne. Zudem verlor die traditionell mit der FDP Listenverbündete CVP ihre Wahllokomotive Guillaume Barazzone. Dieser stolperte über die Spesenaffäre in der Stadtregierung und tritt deshalb nicht mehr an.

Legende: Verteilung der Genfer Nationalratssitze 2015 Der Kanton Genf hatte bei den Wahlen 2015 insgesamt 11 Sitze im Nationalrat. Bei den Nationalratswahlen 2019 wird ein Sitz mehr zu besetzen sein. BFS

Die besten Chancen, den zusätzlichen Sitz zu erobern, dürfen sich die Grünen ausrechnen, die ihren zweiten Sitz 2015 verloren hatten. Insgesamt wird die Hälfte der Genfer Nationalratssitze neu besetzt werden.