Mathias Zopfi ist 35 Jahre alt und lebt mit seiner Freundin in Engi in Glarus Süd. Der Rechtsanwalt und Notar hat in Zürich studiert. Heute ist er Mitinhaber und Partner in einer Kanzlei in Glarus. Einige Tage im Jahr arbeitet er auch als Militärrichter.

Privat und in seiner Funktion als Gemeindevizepräsident von Glarus Süd hat er verschieden Mandate inne. Unter anderem ist er Verwaltungsratspräsident von Autobetrieb Sernftal.

Zu seinen liebsten Hobbys zählt Zopfi Jassen und Wandern. Er engagiert sich aber auch im Tennisclub und im Schützenverein.