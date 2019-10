Grafik Wahlen

Das Duo Engler/Schmid hat die Wiederwahl deutlich geschafft. Das beste Ergebnis erzielt Stefan Engler mit rund 30'000 Stimmen, Martin Schmid erreicht rund 27'000 Stimmen.

Legende: Stefan Engler und Martin Schmid - die Favoriten. Keystone

Stefan Engler zeigt sich zufrieden mit dem Resultat: «Gerade weil die Wahlen in diesem Jahr umkämpft waren und wir nicht wie vor vier und acht Jahren konkurrenzlos waren.»

Auch Martin Schmid spricht die Ausgangslage für die Wahlen an: «Stefan Engler und ich konnten aufzeigen, was wir in der vergangenen Legislatur erreicht haben.»

Achtungserfolge erzielen Jon Pult (SP, 15'230 Stimmen) und Valérie Favre Accola (SVP, rund 10'000 Stimmen). Dahinter folgen Geraldine Danuser von der GLP und der parteilose Timo Stammwitz.