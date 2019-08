Géraldine Danuser will jungen Frauen in Bern eine Stimme geben

Die Präsidentin der Jungen Grünliberalen, Géraldine Danuser, hat am Mittwoch in den Sozialen Medien ihre Kandidatur für den Ständerat bekanntgegeben. Die 24-Jährige hat ein Video veröffentlicht. In diesem sagt sie: «Ich will Teil der Lösung sein».

Die Churerin will sich für eine griffige Klimapolitik, Gleichberechtigung und eine nachhaltige und generationengerechte Sanierung der Altersvorsorge einsetzen.

Ich will Teil der Lösung sein.

Géraldine Danuser hatte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ihre Kandidatur für den Nationalrat auf der Liste der Jungen GLP angekündigt.

Zurzeit studiert sie an der Universität Bern Rechtswissenschaften. Daneben arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Haftpflicht- und Versicherungsrecht der Universität Bern.

In der Freizeit gehört der Kampfsport zu ihren Leidenschaften.

In Graubünden kandidieren damit gleich vier Personen für den Ständerat: Neben den beiden Bisherigen, Stefan Engler (CVP) und Martin Schmid (FDP), auch Jon Pult (SP) und neu jetzt Géraldine Danuser. Die SVP entscheidet am Montag, ob sie antritt. Die nationalen Wahlen finden am 20. Oktober statt.