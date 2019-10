Einschätzung von SRF-Korrespondent Rolf Dietrich

Dass im Kanton Jura zwei neue Ständeräte gewählt würden, war von vornherein klar. Die beiden bisherigen Amtsinhaber konnten aufgrund der jurassischen Amtszeitbeschränkung nicht wieder antreten. Wie erwartet konnten die beiden dominierenden jurassischen Parteien ihre Sitze halten.

Beide schickten eine Kandidatin und einen Kandidaten mit kantonaler Regierungserfahrung ins Rennen: Für die CVP wurde der amtierende Finanzminister Charles Julliard in den Ständerat gewählt, bei der SP schafft die ehemalige Erziehungsdirektorin Elisabeth Baume-Schneider die Wahl.

Trotz parteipolitischer Kontinuität dürften die beiden Neugewählten in Bundesbern frische Akzente setzen. Charles Julliard wird sich im Ständerat dezidiert für die Belange des Jura und allgemein der Randregionen einsetzen. Elisabeth Baum Schneider will sich in Bildungs- und Erziehungsfragen engagieren.