Legende: David Roth, SP Der 33-Jährige, der bei Syndicom als Gewerkschaftssekretär arbeitet, will sich in Bern für seine Kernanliegen einsetzen: bezahlbare Krankenkassenprämien oder günstigen Wohnraum. David Roth war in der Vergangenheit Präsident der Juso Schweiz und politisiert aktuell für die SP im Kantonsparlament. zvg