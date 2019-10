Der Hergiswiler SVP-Mann vertritt den Kanton Nidwalden für weitere vier Jahre in der kleinen Kammer in Bern. Sein Konkurrent, Alois Bissig (CVP) blieb chancenlos. Allerdings ist das Resultat knapper als vor vier Jahren: Damals konnte Peter Keller mehr als 80% der Stimmen für sich verbuchen. Allerdings wurde er damals vom parteilosen Journalisten der linken Wochenzeitung WOZ, Andreas Fagetti, angegriffen. Der Zürcher stellte sich 2015 zur Wahl, um in Nidwalden Stille Wahlen zu verhindern.

Jetzt, 2019, war die Situation ähnlich – allerdings ist Alois Bissig, der Herausforderer, deutlich bekannter im Kanton Nidwalden. Er war von 2010 bis 2014 als Justiz- und Sicherheitsdirektor in der Regierung. Allerdings ist Bissig ohne seine Partei, die CVP, im Rücken angetreten. Da seine Ortspartei, die CVP Ennetbürgen, ihn nicht unterstützt hat, wurde er auch von der Kantonalen Partei nicht offiziell nominiert. Er hatte ein Komitee mit Mitgliedern aus verschiedenen Parteien (Grüne, FDP aber auch vereinzelt CVP), welches ihn unterstützt hat.

Dieses Resultat zeigt doch, dass mehr als ein Drittel der Nidwaldnerinnen und Nidwaldner nach acht Jahren Peter Keller eine neue Vertretung in Bern begrüsst hätte.