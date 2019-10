Die beiden Bisherigen sind wiedergewählt. Bei Thomas Hurter (SVP) war das nie in Frage gestellt. Trotz Verlusten beim Wähleranteil kann er seinen Sitz locker verteidigen. Martina Munz von der SP profitierte von der Listenverbindung mit den Grünen, die im Kanton Schaffhausen massiv zulegen, denn auch die SP verlor Wähleranteile, wenn auch nicht so stark wie die SVP. Zudem half ihr, dass es diesmal auf der bürgerlichen Seite keine Listenverbindung zwischen FDP und SVP gab. Bemerkenswert ist, dass der Sinkflug der FDP in Schaffhausen weitergeht. Kamen die Freisinnigen 2015 noch auf einen Wähleranteil von 12 Prozent ist er nun weiter zurückgegangen auf noch 10 Prozent. Die Strategie der FDP, einen eigenständigen Kurs zu fahren und sich von der SVP zu emanzipieren, ist bisher also nicht aufgegangen. Sie ist weit davon entfernt, den Sitz, den sie vor zwölf Jahren im Nationalrat verloren hat, zurückzugewinnen.