84 wollen in den Nationalrat, sechs in den Ständerat

Vier Nationalratssitze stehen der Schwyzer Volksvertretung in Bern zur Verfügung. Und nach Ablauf der Eingabefrist steht fest: 84 Bewerberinnen und Bewerber möchten einen dieser Sitze. Bei den letzten Wahlen 2015 waren es deren 50. Aus insgesamt 21 Listen kann die Stimmbevölkerung auswählen. Auch das sind deutlich mehr als in den vergangenen Wahlen. Alle Bisherigen treten in der grossen Kammer für eine erneute Legislatur an.

Sechs wollen in den Ständerat

In der kleinen Kammer bewerben sich lediglich sechs Kandidatinnen und Kandidaten. Neben dem amtierenden Alex Kuprecht und Nationalrat Pirmin Schwander (beide SVP) kandidieren dafür unter anderem die Regierungsräte Kaspar Michel (FDP) und Othmar Reichmuth (CVP). Die SP schickt Michael Fuchs ins Rennen, als Exotin und einzige Frau möchte die polnische Auslandschweizerin Honorata Züger in die kleine Kammer einziehen.