Im ersten Wahlgang hat es nur Alex Kuprecht von der SVP in den Ständerat geschafft. In der zweiten Runde stellen sich nun die beiden Bestplatzierten unter den Nichtgewählten zur Wahl: Pirmin Schwander, SVP, und Othmar Reichmuth, CVP. Auch die parteilose Auslandschweizerin Honorata Züger tritt wieder an.

Bild 1 / 5 Legende: Pirmin Schwander sitzt seit 2003 für die SVP im Nationalrat. Dort ist er Teil der Finanz- und der Gerichtskommission. National am meisten Bekanntheit erlangte Schwander mit der Lancierung der KESB-Initiative. Der 57-jährige Unternehmer aus Lachen will nun in die kleine Kammer wechseln und dort den Sitz des abtretenden Peter Föhn übernehmen. Keystone Bild 2 / 5 Legende: Das politische Profil von Pirmin Schwander auf Smartvote. SMARTVOTE Bild 3 / 5 Legende: Die CVP will mit dem Schwyzer Baudirektor Othmar Reichmuth den Sitz im Ständerat zurückerobern, den sie 2011 verloren hatte. Der 55-jährige Othmar Reichmuth ist gelernter Käser und Handelsfachmann. Er wurde 2010 in die Schwyzer Kantonsregierung gewählt. Reichmuth wohnt mit seiner Familie in Illgau. Keystone Bild 4 / 5 Legende: Das politische Profil von Othmar Reichmuth auf Smartvote. SMARTVOTE Bild 5 / 5 Legende: Als Aussenseiterin kandidiert die Auslandschweizerin Honorata Züger. Sie wohnt in Polen. Ihr Urgrossvater war kurz vor 1900 nach Westpreussen ausgewandert. Sie hat kein Profil auf Smartvote ausgefüllt. SRF

Der zweite Ständerat heisst entweder Pirmin Schwander oder Othmar Reichmuth. Wer von beiden das Rennen macht, ist offen. Im ersten Wahlgang lieferten sie sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Entscheidend dürfte sein, wie stark die SVP ihre Wählerschaft mobilisieren kann und wohin die Stimmen der FDP wandern. Sie tritt nicht mehr an und hat Stimmfreigabe beschlossen. Auch die SP hat verzichtet - unterstützt jedoch den CVP-Kandidaten Reichmuth.

Honorata Züger landete in der ersten Runde zwar auf dem letzten Platz. Rückzug ist für sie trotzdem kein Thema. Sie sei eine Kämpferin, und wer A sage müsse auch B sagen, erklärte sie gegenüber SRF.

