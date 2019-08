Wer soll den Kanton Solothurn künftig im Ständerat vertreten? Müssen die beiden Bisherigen Roberto Zanetti (SP) und Pirmin Bischof (CVP) ihren Sitz räumen? Können die Herausforderer Stefan Nünlist (FDP), Christian Imark (SVP) oder Felix Wettstein (Grüne) sie aus dem Bundeshaus drängen?

An der Podiumsdiskussion in der Kulturfabrik Kofmehl in Solothurn treten alle fünf zum gegenseitigen Schlagabtausch an. Zuerst stellen sie sich den Fragen von Balz Bruder (Solothurner Zeitung), Marco Jaggi (Radio SRF) und Manfred Joss (Radio 32), und danach den Anliegen aus dem Publikum.

Das Podium ist öffentlich, der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht notwendig. Nach dem Polit-Talk gibt es Gratis-Apéro vom Grill und die Möglichkeit, mit den Ständeratskandidaten noch persönlich ins Gespräch zu kommen.

Die Eckdaten für Ihre Agenda Ort

Kulturfabrik Kofmehl, Solothurn

Datum Mittwoch, 24. September 2019

Türöffnung 19:00 Uhr

Beginn 19:30 Uhr