Uri hat wieder einen CVP-Nationalrat: Das gab es seit 1911 nicht mehr. Über ein Jahrhundert lang war der einzige Sitz des Kantons in der Grossen Kammer fest in den Händen der FDP, vor vier Jahren ging er über an die SVP.

Der Erfolg der CVP stand allerdings nicht von vorneherein fest – im intensiv geführten Urner Wahlkampf zeichnete sich kein eindeutiger Favorit ab. Die CVP ist offensichtlich aber mit dem richtigen Kandidaten angetreten: Simon Stadler ist zwar erst 31 Jahre alt, nach sieben Jahren im Kantonsparlament aber bereits ein gestandener Politiker, der über die Parteigrenzen hinweg Anerkennung geniesst und breit vernetzt ist. Dadurch ist es ihm gelungen, auch Stimmen ausserhalb der CVP-Stammwählerschaft zu gewinnen. Anders als SVP-Kandidat Pascal Blöchlinger, der als eher urbaner Typ bei der eigenen Wählerbasis nicht unumstritten ist. Und anders auch als SP-Kandidat Urs Kälin, der ausserhalb des Hauptorts Altdorf und den umliegenden Gemeinden einen schweren Stand hatte.