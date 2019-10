«Das Ergebnis der Urner Ständeratswahlen ist keine Überraschung: Neben dem bisherigen Ständerat Josef Dittli (FDP) und der Justizdirektorin Heidi Z’graggen (CVP) gab es keine offiziellen Kandidatinnen oder Kandidaten. Wilde Kandidaturen sind im Kanton Uri zwar möglich – doch Dittli und Z’graggen sind zwei Polit-Schwergewichte, die kaum zu schlagen gewesen wären.

Mit Josef Dittli, der vor vier Jahren erstmals in den Ständerat gewählt wurde, wird Uri weiterhin mit einer gut hörbaren Stimme in Bern vertreten sein. Er gerät wegen Lobbyismus-Vorwürfen zwar regelmässig in Kritik, gehört als Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission aber zu den einflussreichen Playern im Ständerat.

Und mit Heidi Z’graggen – der ersten Urner Ständerätin – schafft eine leidenschaftliche Politikerin den Sprung nach Bern, die auch national bekannt ist, seit sie Ende 2018 für den Bundesrat kandidierte. Josef Dittli und Heidi Z’graggen haben bereits in der Urner Regierung zusammengearbeitet, sie dürften daher in Bern ein gut funktionierendes Team abgeben.»