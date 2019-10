Einschätzung von SRF-Westschweiz-Korrespondent Marc Meschenmoser

Anfang Jahr gingen in Lausanne so viele Menschen auf die Strasse, wie nirgends in der Schweiz: das Klima bewegt besonders im Kanton Waadt. Die Grünen haben mit 18.8 Prozent Wähleranteil (plus 7.5 %) profitiert und sind zur drittstärksten politischen Kraft in der Waadt aufgestiegen.

Erstaunlich: Auch auf dem Land haben die Grünen zugelegt – gerade auch von Bauern, die den Klimawandel sehr reell auf ihren Feldern spüren.

Verloren hat die SVP (minus 5.2 Prozent) und ist in der Waadt zur viertgrössten Partei abgerutscht. Es gab keinen Parmelin-Effekt: der amtierende Bundesrat liess sich nicht oft im Waadtland in den Wahlkampf einspannen. Zudem fehlten der SVP neue Kandidatinnen und Kandidaten, die sowohl im städtischen Lausanne als auch im ländlichen Hinterland beliebt sind.

Dies im Gegensatz zur FDP: die lange staatstragende Partei in der Waadt präsentierte bekannte Persönlichkeiten und kann ihre 5 Sitze halten – wie auch die SP. Insgesamt gibt es also einen leichten Rutsch nach grün-links in der Waadt.