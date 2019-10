Einschätzung von SRF-Westschweiz-Korrespondent Andreas Stüdli

Die Grüne Welle hat auch die Waadtländer Ständeratswahlen erfasst. Gewählt ist nach dem ersten Wahlgang noch niemand. Das links-grüne Frauenduo von Ada Marra (SP) und Adèle Thorens Goumaz (Grüne) schwingt aber obenauf nach dem ersten Wahlsonntag.

An erster Stelle liegt überraschend die Grüne Adèle Thorens. Das dürfte auf die Bewegung der Klimastreiks zurückzuführen sein, die in der Waadt besonders stark war in den vergangenen Monaten. Nur wenige Stimmen hinter Adèle Thorens liegt Ada Marra, die den Sitz der nicht mehr angetretenen Géraldine Savary verteidigen will.

Der bisherige FDP-Ständerat Olivier Français liegt mit über 18'000 Stimmen Rückstand auf dem dritten Platz. Ob er beim zweiten Wahlgang am 10. November seinen Sitz verteidigen kann, hängt nun davon ab, ob er das bürgerliche Lager hinter sich einen kann. Überzeugen muss er vor allem die FDP, aber auch die Grünliberalen – keine leichte Aufgabe vor dem Listenschluss am Dienstag.

Für die SVP droht aber der Verlust eines Nationalratssitzes in der Waadt – auch weil die FDP keine Listenverbindung mit ihnen eingegangen ist. Verliert die SVP einen Nationalratssitz in der Waadt, dürfte sie beim Ständerat nochmals antreten. Der FDP – der wählerstärksten Partei in der Waadt – droht damit der Verlust ihres Ständeratsitzes nach nur vier Jahren.