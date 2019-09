Sieben Politikerinnen und Politiker wollen den Kanton Zürich im Ständerat vertreten, sie alle haben am Dienstagabend im grossen Wahlpodium des «Regionaljournals» und des «Landboten» die Klingen gekreuzt. In der «alten Kaserne» in Winterthur traten an:

Daniel Jositsch, SP

Daniel Jositsch ist 54 Jahre alt und wohnt in Stäfa am rechten Zürichseeufer. Er ist Strafrechtsprofessor, Präsident des kaufmännischen Verbands der Schweiz und vertritt den Kanton Zürich seit vier Jahren im Ständerat.

Ruedi Noser, FDP

Ruedi Noser ist 58 Jahre alt und wohnt in der Stadt Zürich. Aufgewachsen ist er allerdings im Kanton Glarus. Er führt ein Software-Unternehmen und vertritt den Kanton Zürich seit vier Jahren im Ständerat.

Roger Köppel, SVP

Roger Köppel ist 54 Jahre alt und wohnt in Küsnacht am rechten Zürichseeufer. Er ist Verleger und Chefredaktor der Wochenzeitung «Weltwoche» und sitzt seit vier Jahren im Nationalrat.

Tiana Moser, glp

Tiana Moser ist 40 Jahre alt und wohnt in der Stadt Zürich. Sie arbeitet als Umweltwissenschaftlerin, ist Fraktions-Chefin der Grünliberalen und ist seit zwölf Jahren im Nationalrat vertreten.

Marionna Schlatter, Grüne

Marionna Schlatter ist 39 Jahre alt und wohnt in Hinwil im Zürcher Oberland. Sie ist Pilzkontrolleurin und Soziologin. Zudem amtet die frischgebackene Kantonsrätin seit acht Jahren als Präsidentin der Zürcher Grünen.

Nicole Barandun, CVP

Nicole Barandun ist 51 Jahre alt und wohnt in der Stadt Zürich. Sie arbeitet als Anwältin und ist auch Präsidentin des Gewerbeverbands der Stadt Zürich. Weiter präsidiert Barandun seit Jahren die CVP des Kantons Zürich.

Nik Gugger, EVP

Nik Gugger ist 49 Jahre alt und wohnt in Winterthur. Er arbeitet als Sozialunternehmer und sitzt seit zwei Jahren für die EVP im Nationalrat.

Die Podiumsdiskussion in Winterthur wurde in verschiedene Themenbereiche gegliedert:

Das Klima

Ein Thema überstrahlt auch diesen Sommer alle anderen: Das Klima. Parteien und Politiker fordern Massnahmen gegen die Klimaerwärmung. Ist das überhaupt nötig? Wie können sich die Zürcher Ständeräte in der Klimadiskussion in Bern einbringen? Und was können sie erreichen?

Das Verhältnis Schweiz – EU

Das Verhältnis zwischen der Schweiz und der EU ist an einem kritischen Punkt angelangt. Auf dem Tisch des Bundesrats liegt das so genannte Rahmenabkommen. Wie soll die Landesregierung damit umgehen? Unterschreiben? Nachverhandeln? Wegschmeissen? Es diskutieren Daniel Jositsch, Ruedi Noser, Tiana Moser und Roger Köppel.

Die Altersvorsorge

Eines der grössten, ungelösten Probleme der Schweiz betrifft die Altersvorsorge. Die Bevölkerung wird immer älter, es drohen grosse Löcher in der AHV und der Pensionskasse. Wie soll dieses Problem gelöst werden? Es diskutieren Marionne Schlatter, Nicole Barandun und Nik Gugger.

Der Kanton Zürich

Wer in den Ständerat gewählt wird, muss in Bern nicht nur die Interessen der eigenen Partei, sondern auch die Interessen des Kantons Zürich vertreten. Wo drohen Konflikte mit der Partei? Welche Interessen sind höher zu gewichten?

Das Podium in Winterthur wurde geleitet von Katrin Hug, Chefredaktorin des «Regionaljournals Zürich Schaffhausen» und von Benjamin Geiger, Chefredaktor der Zeitung «Landbote».