Am 20. Oktober wählt der Kanton Zürich zwei Ständeräte. Die Bisherigen

Daniel Jositsch/SP

Ruedi Noser/FDP

treten nochmals an, müssen sich aber harter Konkurrenz stellen. Sie werden herausgefordert von

Roger Köppel/SVP

Tiana Moser/GLP

Marionna Schlatter/GP

Nicole Barandun/CVP

Nik Gugger/EVP

Für was treten die Kandidatinnen und Kandidaten ein? Wo wollen sie den Kanton Zürich vorwärts bringen? Und welche Chancen räumen sie sich ein?

Diesen Fragen geht das Wahlpodium des Regionaljournals Zürich Schaffhausen von Radio SRF und des «Landboten» nach.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten der Parteien debattieren am Dienstag, 17. September live in der «Alten Kaserne» in Winterthur. Türöffnung ist um 19:00 Uhr, die Wahldebatte wird ab 19:30 Uhr auf SRF 4 News übertragen.

Moderation: Benjamin Geiger, Landbote, und Katrin Hug, Radio SRF