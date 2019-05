Aktuell teilen sich CVP, SVP und FDP die drei Zuger Nationalratssitze. Doch es kündigt sich ein harter Wahlkampf an.

Linke wollen endlich eine Frau in Bern

Für den Kanton Zug sitzen zwei politische Schwergewichte im Nationalrat: für die CVP ist es der nationale Präsident Gerhard Pfister und für die SVP der Fraktionschef in Bern, Thomas Aeschi. Die beiden treten wieder an - zumindest mit dem Bonus ihrer Bekanntheit.

Legende: Wer wird sich zu Ihnen gesellen? Die beiden Zuger Nationalräte Gerhard Pfister (CVP, links) und Thomas Aeschi (SVP, rechts). Keystone

Speziell spannend dürfte es deshalb bei der Ausmarchung um den dritten Zuger Sitz werden. Diesen besetzt bis anhin der FDP-Mann Bruno Pezzatti. Er allerdings tritt nicht mehr zur Wahl an. Die FDP will ihren Sitz natürlich verteidigen und steigt dafür gleich mit zwei Listen in den Wahlkampf.

Speziell harte Konkurrenz droht der FDP von links. Die Alternativen-die Grünen (ALG) schicken nämlich mit der früheren Regierungsrätin Manuela Weichelt eine besonders bekannte Persönlichkeit ins Rennen. Sie soll dafür sorgen, dass die Zuger Linke nach acht Jahren Absenz wieder im Nationalrat vertreten ist. Und vor allem auch dafür, dass Zug erstmals in der Geschichte des Kantons eine Frau nach Bern schicken würde.