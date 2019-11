Die FDP im Glück

Die Zuger FDP kann ihren Sitz im Ständerat verteidigen. Damit wendet die Partei gleich zweifach eine Niederlage ab: Erstens bewahrt sie den Sitz, den sie seit über 50 Jahren innehat. Zweitens bleibt sie so in Bern vertreten, nachdem sie bei den Nationalratswahlen ihren Sitz an die Linke verloren hatte. Zu verdanken hat Matthias Michel seinen Sieg wahrscheinlich den Wählerinnen und Wählern der Mitte, insbesondere wohl der CVP.

Die Zugerinnen und Zuger, die im ersten Wahlgang bereits den CVP-Mann Peter Hegglin gewählt hatten, haben nun Matthias Michel zur Wahl verholfen.

Weder der SVP mit ihrem Kandidaten Heinz Tännler, noch den Alternativen – die Grünen mit Tabea Zimmermann ist gelungen, im zweiten Wahlgang neue Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Das zeigt ihr deutlicher Abstand auf Matthias Michel.