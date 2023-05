Legende: Keystone/Anthony Anex

In Kantonen mit mindestens zwei Nationalratssitzen können die Parteien Listenverbindungen eingehen. Das ist ein Zusammenschluss von zwei oder mehr Parteilisten. Die Parteien haben zwar immer noch eigene Wahllisten, bei der Sitzverteilung werden sie aber in einem ersten Schritt als eine einzige Wahlliste betrachtet. Erst in einem zweiten Schritt werden die Sitze innerhalb der einzelnen Parteilisten verteilt. Mit Listenverbindungen verlieren Parteien weniger Reststimmen, die für keinen eigenen Sitz reichen.