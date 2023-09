Gibt es Fragen, die Sie den Parteispitzen von Grünen und Mitte schon immer mal stellen wollten? Am Mittwoch, 4. Oktober 2023, können Sie Mitte-Präsident Gerhard Pfister und Grünen-Präsident Balthasar Glättli live im Studio mit kritischen Fragen löchern.

In der neuen SRF-Vorwahlsendung «Bitte auf den Punkt!» sorgt Moderator Sandro Brotz als Anwalt des Publikums dafür, dass die Parteispitzen ihre Antworten auch wirklich auf den Punkt bringen. Es geht um Klarheit und Argumente – jenseits von Parteiparolen. Wer kann Sie überzeugen?

Ihre Frage

Haben Sie Fragen an Balthasar Glättli oder Gerhard Pfister? Schreiben Sie eine E-Mail an wahlen@srf.ch mit Ihrem Namen, Ihrer Telefonnummer und der kritischen Frage an den jeweiligen Parteichef.

Sendungshinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Sendung mit Balthasar Glättli und Gerhard Pfister können Sie am Mittwoch, 4. Oktober 2023, um 20:50 Uhr auf SRF 1 sehen. Bereits Ihren Fragen gestellt haben sich Jürg Grossen (GLP) und Marco Chiesa (SVP) sowie Mattea Meyer (SP) und Thierry Burkart (FDP). Die beiden Sendungen finden Sie auf Play SRF.

