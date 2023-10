Am Wahlsonntag entscheidet sich, wer es in den Nationalrat schafft, wer bleiben darf und wer gehen muss.

Die Parteien schickten für die Wahl in die grosse Kammer eine Rekordzahl an Listen und Kandidaturen ins Rennen.

Unter den Kandierenden gab es im Verhältnis noch nie so viele Frauen.

Fast 6000 Kandidierende haben sich für den Nationalrat zur Wahl gestellt. Am Wahlsonntag wird nun bekannt, wen die Schweizerinnen und Schweizer in die grosse Kammer wählen, und wer somit einen der 200 begehrten Sitze im eidgenössischen Parlament ergattert. Die Wahl gilt für vier Jahre, eine Amtszeitbeschränkung von Seiten des Bundes gibt es nicht. Allerdings können Kantonalparteien für ihre Vertreterinnen und Vertreter Amtszeitbeschränkungen einführen.

Wer hat Anrecht auf wie viele Sitze? Box aufklappen Box zuklappen Die 200 Sitze des Nationalrates werden entsprechend der ständigen Wohnbevölkerung auf die Kantone verteilt und die Zuteilung alle vier Jahre neu vorgenommen. Pro rund 40'000 Einwohnerinnen und Einwohner hat ein Kanton Anrecht auf einen Sitz im Nationalrat. Bereits 2021 legte der Bundesrat fest, dass Basel-Stadt einen seiner fünf Sitze an den bevölkerungsreichsten Kanton Zürich abtreten muss, der damit auf neu 36 Sitze im Nationalrat kommt. Am zweitmeisten Sitze hat mit 24 der Kanton Bern, an dritter Stelle folgt mit 19 Sitzen die Waadt. Kantone mit weniger als 40'000 Einwohnerinnen und Einwohner haben per Verfassung auf einen Sitz Anrecht. Zurzeit sind das die Kantone Glarus und Uri sowie Obwalden und Nidwalden und die beiden Appenzell.

In Kantonen mit mehr als einem Nationalratsmitglied werden die Sitze seit 1919 nach Proporz vergeben, in den sechs Kantonen mit nur einem Sitz (Uri, Ob- und Nidwalden, Glarus sowie Appenzell Ausserrhoden und Innerrhoden) im Majorzverfahren. Frauen dürfen seit 1971 mitwählen, Auslandschweizerinnen und -schweizer seit 1975. 1991 wurde das Stimm- und Wahlrechtsalter von 20 auf 18 Jahre gesenkt.

Die Wählerinnen und Wähler wurden dieses Jahr regelrecht mit Kandidierenden überflutet: Um einen Sitz im Nationalrat buhlen 5909 Personen in den 20 Proporzkantonen, das sind 27 Prozent mehr als noch vor vier Jahren. Dazu kommen noch mehrere Personen, die sich in den sechs Kantonen mit Mehrheitswahlrecht zur Wahl stellen.

Während die Frauen schon bei den Nationalratswahlen 2019 stark zulegen konnten und am Ende 84 der 200 Mandate sicherten, zeigt sich auch in den Kandidaturen 2023 ein steigender Frauenanteil: Der Anteil der weiblichen Kandidaturen stieg von rund 40.3 auf 40.8 Prozent. Insgesamt treten 2408 Frauen und 3501 Männer für den Nationalrat in den Proporzkantonen an.

Durchschnittsalter steigt auf 44 Jahre

Besonders zahlreich kandidieren die Jungen: Bei SP und Grünen sind gut 40 Prozent unter 30 Jahre alt, das mittlere Alter liegt gerade einmal bei 34. Grüne und SP haben auch am meisten Studierende unter ihren Kandidierenden. Aber auch bei FDP und SVP sind rund ein Drittel der Kandidierenden noch keine 30.

Den höchsten Altersschnitt hat hingegen die Mitte. Etwa jeder und jede fünfte Mitte-Kandidierende (21 Prozent) ist mindestens 60 Jahre alt. Sie stellt mit dem 88-jährigen Max Grünenfelder auch den ältesten Nationalratskandidaten. Das Durchschnittsalter der Kandidierenden stieg derweil weiter an auf knapp 44 Jahre. 2011 lag dieses noch bei 41 Jahren.

Legende: Reichlich Auswahl: Wahlplakate in der Berner Innenstadt. KEYSTONE/Alessandro della Valle

Parteien bleiben listenfreudig

Auch dieses Jahr waren die Parteien listenfreudig: Mit 618 Listen reichten sie 21 Prozent mehr als bei den letzten Wahlen 2019 ein. Die Wahlallianzen blieben mit 80 aber praktisch gleich viele wie vor vier Jahren. Zugenommen haben hingegen die Unterlistenverbindungen. Eine zusätzliche Verbindung also innerhalb einer Listenverbindung: zum Beispiel eine Jugend- oder Seniorenliste.

Mit Abstand am meisten Listenverbindungen gingen SP und Grüne gemeinsam ein, nämlich ganze 39 Verbindungen. Darauf folgt die GLP mit der EVP mit 18 Verbindungen.