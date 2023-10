Die falschen Zahlen entstanden nach Angaben des Bundesamtes für Statistik (BFS) wegen einer fehlerhaften Programmierung im Datenimportprogramm für die beiden Appenzell und Glarus. Alle drei verfügen über je einen Sitz im Nationalrat und übermitteln ihre Daten in einem anderen Format als die restlichen Kantone. So wurden die Stimmen der in den drei Kantonen angetretenen drei Parteien drei- bis fünffach gezählt.