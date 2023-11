Marianne Binder-Keller (Mitte) ist neue Aargauer Ständerätin. Die SVP verliert ihren Ständeratssitz.

Binder holt 84'431 Stimmen und damit rund 5000 Stimmen mehr als Benjamin Giezendanner (SVP).

Die Mitte-Politikerin punktete vor allem in Städten und Agglomerationsgemeinden und profitierte wohl von einer grossen Mobilisierung.

Die Überraschung ist perfekt: Marianne Binder ist gewählt, die Mitte-Politikerin gewinnt das Duell gegen Benjamin Giezendanner (SVP) im zweiten Wahlgang. Giezendanner macht 79'429 Stimmen und damit rund 5000 Stimmen weniger. Und dies, obwohl Giezendanner für die mit Abstand stärkste Partei im Kanton angetreten ist.

Binder erreicht damit 50.2 Prozent der Stimmen, Giezendanner 47.2 Prozent. Die beiden weiteren Kandidaturen spielen keine Rolle: Nancy Holten macht knapp 2900 Stimmen, Pius Lischer knapp 1400.

Der Aargau hat damit nun eine «ausgewogene Standesstimme», wie es in der Kampagne von Binder formuliert wurde.

Marianne Binder ergänzt den bereits gewählten Thierry Burkart (FDP). Dessen Partei hatte Benjamin Giezendanner von der SVP zur Wahl empfohlen und der Mitte-Partei vorgeworfen, sie habe sich aus der bürgerlichen Politik verabschiedet. Nun verliert die SVP also ihren Ständeratssitz. Der Aargau verliert aus Sicht von SVP und FDP seine «ungeteilte Standesstimme».

(Fast) alle gegen Giezendanner

Marianne Binder konnte auch auf die Unterstützung der linken Wählerschaft zählen. Nach dem ersten Wahlgang am 22. Oktober haben sich linke und Mitte-Parteien nämlich in einer für den Aargau aussergewöhnlichen Form «verbündet». Die Kandidatinnen von SP, Grünen, GLP und EVP haben sich zugunsten von Binder aus dem Rennen genommen.

Hohes Alter vs. hohe Belastung: Argumente aus dem Wahlkampf Box aufklappen Box zuklappen Legende: Marianne Binder trat im Wahlkampf für den zweiten Wahlgang neutral auf. Keystone/Manuel Lopez Im Wahlkampf wurde Marianne Binder unter anderem wegen ihres Alters angegriffen: Sie ist 65-jährig. Seit 2019 sitzt sie im Nationalrat. Auch der 41-jährige SVP-Kandidat Giezendanner ist seit vier Jahren im Bundeshaus, er wurde im Wahlkampf unter anderem dafür kritisiert, dass er als CEO einer grossen Transportfirma zu wenig Zeit für das Amt als Ständerat haben könnte. Marianne Binder ist die dritte Frau, die den Aargau im Ständerat vertritt. Vor ihr waren dies bisher nur Pascale Bruderer (SP) und Christine Egerszegi (FDP). Für Marianne Binder rückt nun Maya Bally in den Nationalrat nach.

Ihr Argument: Es braucht neben dem rechtsbürgerlichen Burkart eine weibliche und gemässigte Politikerin im Stöckli. Dieser Argumentation ist eine Mehrheit des Wahlvolks gefolgt.

Binder profitierte wohl von einer starken Mobilisierung auf der linken Seite. Darauf weist die relativ hohe Stimmbeteiligung von gut 38 Prozent hin. Besonders hoch war die Stimmbeteiligung in den Städten – in Aarau zum Beispiel über 44 Prozent.

Auch viele Frauen dürften Binder die Stimme gegeben haben. Die offenbar gelungene Mobilisierung überrascht auch deshalb, weil Marianne Binder von ihrem politischen Profil her als bürgerlich gilt, in gewissen Fragen sogar eher als konservativ.

Legende: Der gemässigt auftretende Benjamin Giezendanner hat die Wahl knapp verpasst. SRF/Stefan Ulrich

Auch Gemeinden im Freiamt und im Fricktal – früher traditionelle «CVP-Hochburgen» – wählten mehrheitlich Binder, so zum Beispiel Waltenschwil im Bezirk Muri. Benjamin Giezendanner hingegen punktete in den traditionellen SVP-Stammlanden, wie zum Beispiel in den Bezirken Kulm und Zofingen. Hier holte er zum Teil satte Mehrheiten. So auch in seiner Wohngemeinde Rothrist. Die Aargauer Ständeratswahl ist also – einmal mehr – von einer Art «Stadt-Land-Graben» geprägt.

«Historischer Wahlsieg»

Die Aargauer Mitte-Partei feiert die Wahl von Marianne Binder als «historischen Sieg». Damit sei die Partei nach 28 Jahren endlich wieder im Ständerat vertreten, heisst es in einer Mitteilung. Auch die EVP gratuliert in einer ersten Stellungnahme und schreibt: «Mit der Wahl von Marianne Binder wird die Vertretung im Ständerat ausgewogener.»

Marianne Binder tritt die Nachfolge von SVP-Ständerat Hansjörg Knecht an. Er sass seit 2019 im Stöckli und hat auf eine erneute Amtszeit verzichtet. Die FDP ist seit Jahren ohne Unterbruch im Ständerat vertreten.