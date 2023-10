Nach einer Grünen Zitterpartie blieben Sitzverschiebungen am Ende doch aus.

Alle bisherigen Nationalrätinnen und Nationalräte im Baselbiet sind wiedergewählt

Bei der Sitzverteilung gibt es keine Verschiebungen – sie bleibt damit seit 20 Jahren gleich

SVP, Mitte, SP und GLP legen zu – Grüne, FDP und EVP verlieren Anteile

SP-Plus rettet den grünen Sitz

Obenaus schwang Eric Nussbaumer (SP) mit 33'859 Stimmen, gefolgt von Samira Marti (SP) mit 32'885 Stimmen. Dahinter folgen Thomas de Courten (SVP) mit 29'610 und Sandra Sollberger (SVP) mit 28'960 Stimmen. Daniela Schneeberger (FDP) mit 19'834 Stimmen landete auf dem fünften Platz, gefolgt von Florence Brenzikofer (Grüne) mit 18'893 Stimmen und Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP) mit 18'747 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 45,11 Prozent. SVP und SP behalten somit je zwei der sieben Baselbieter Sitze, daneben Mitte, FDP und Grüne je einen.

Legende: Eric Nussbaumer und Samira Marti (beide SP) erzielten die besten Resultate, Daniela Schneeberger (FDP) und Florence Brenzikofer (Grüne) landeten auf Platz fünf und sechs. (v.l.n.r.) SRF / Roger Lange

Am meisten Anteile legte die SVP zu mit einem Plus von knapp vier Prozentpunkten. «Ich sehe das als Lohn für die Arbeit, die wir in den letzten vier Jahren geleistet haben», sagte eine strahlende Sandra Sollberger.

Das ist auch ein Befreiungsschlag des Souveräns.

«Es wird immer enger im Portemonnaie, in der Gesellschaft und auf der Strasse», sagte Thomas de Courten. Alles werde enger und er denke: «Das ist auch ein Befreiungsschlag des Souveräns zu sagen, wir möchten wieder für unsere Schweiz einstehen.» Ein Teil des Zugewinns ging wohl aufs Konto der FDP.

Legende: Die SVP von Thomas de Courten und Sandra Sollberger legte auch zulasten der FDP von Daniela Schneeberger zu. Elisabeth Schneider-Schneitter hatte im Mitte-Bündnis am meisten Stimmen. (v.l.n.r.) SRF / Roger Lange

Zwar war auch diesmal von eher stabilen Verhältnissen ausgegangen worden, aber die Formkurven einzelner Parteien hatten Fragen aufgeworfen. Eine Überraschung war teils der GLP zugetraut worden, die bei den letzten kantonalen Wahlen stark zugelegt und Ambitionen in der Listenverbindung mit Mitte und EVP gezeigt hatte. Schneider-Schneitter verteidigte nun aber ihren Sitz klar; die Mitte legte mehr zu als die GLP.

Grüne grösste Verlierer

Die Grünen, die 2019 stark zugelegt hatten, büssten nun trotz omnipräsenter Klima-Thematik satte acht Prozentpunkte Wählerstimmen ein. Gewonnen hatte den grünen Sitz damals die weit bekanntere Maja Graf, die aber wegen ihrer Wahl in den Ständerat den Nationalratssitz Brenzikofer überliess. Heuer war die grüne Liste weniger prominent besetzt, und auch parteinterne Differenzen könnten Stimmen gekostet haben.

Audio Florence Brenzikofer zu ihrer knappen Wiederwahl 02:09 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 22.10.2023. Bild: SRF / Roger Lange abspielen. Laufzeit 2 Minuten 9 Sekunden.

Den grünen Sitz gerettet hat am Ende der Zugewinn der Listenpartnerin SP. Deren prominente Namen haben gezogen, auffällig auch die 29-jährige Samira Marti, die seit 2018 im Nationalrat sitzt und dort inzwischen bereits Co-Fraktionspräsidentin ist.

Legende: Die souverän wiedergewählte grüne Ständerätin Maya Graf konnte am Ende der knapp wiedergewählten Parteikollegin Florence Brenzikofer gratulieren – deren Erleichterung war riesig. SRF / Roger Lange

Bei der SP auf Platz drei landete Parteipräsidentin Miriam Locher. Sie dürfte so in die grosse Kammer nachrücken, wenn Eric Nussbaumer im Lauf der Legislaturperiode erwartungsgemäss zurücktritt – im kommenden Jahr krönt dieser seine Polit-Karriere mit dem Nationalratspräsidium.

Analyse Box aufklappen Box zuklappen von Benedikt Erni – bitte einfügen

Im Kanton Baselland bleibt neben der Sitzverteilung auch der Frauenanteil gleich wie bei den letzten beiden Legislaturen. Wie schon 2015 und 2019 werden fünf der sieben Baselbieter Sitze im Nationalrat von Frauen bekleidet. Auch im Ständerat vertritt mit Maja Graf eine Frau das Baselbiet.

Audio Aus dem Archiv: Muss SP-Nationalrätin Samira Marti um ihren Sitz zittern? 07:53 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 04.10.2023. Bild: Keystone/Georgios Kefalas abspielen. Laufzeit 7 Minuten 53 Sekunden.

Audio Aus dem Archiv: Kampf um Mittesitz zwischen Mitte, GLP und EVP 08:14 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 25.09.2023. Bild: SRF / Benedikt Erni abspielen. Laufzeit 8 Minuten 14 Sekunden.