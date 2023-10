Sie seien politisch keine siamesischen Zwillinge, betonten Andrea Gmür (Mitte) und Damian Müller (FDP) im Wahlkampf immer wieder. Und doch: Ihre Profile und ihr Stimmverhalten im Parlament sind sehr ähnlich. Dies stört die Luzerner Stimmbevölkerung aber offenbar nicht. Trotz Angriffen von links und rechts wurden Gmür und Müller bereits im ersten Wahlgang bestätigt.

Offenbar sieht es die Mehrheit so wie die bisherigen Luzerner Standesvertreter, welche betonen, wie wichtig es sei, dass die beiden Luzerner Stimmen in Bern geeint auftreten. Jedoch ist das gute Resultat der beiden Bisherigen nicht einfach der Lohn für die Arbeit – sondern auch Resultat davon, dass die Mitte und die FDP für den Ständerat gemeinsam in den Wahlkampf zogen und eine gemeinsame Liste präsentierten.

Eine Einschätzung von Sämi Studer