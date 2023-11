Franziska Roth schafft die Wahl überraschend klar gegen Christian Imark. Nach dem ersten Wahlgang lagen zwischen den beiden kaum 1000 Stimmen. Im zweiten Wahlgang holte SP-Frau Roth aber nicht nur in den Städten (Solothurn: 75 %, Olten 71 %) mehr Stimmen als Christian Imark.

Auch in zahlreichen ländlicheren Gemeinden schrieben mehr Stimmbürgerinnen und Stimmbürger den Namen Franziska Roth auf den Stimmzettel. So zum Beispiel in Lommiswil (55 %) oder Fulenbach (54 %).

Christian Imark konnte dagegen nicht einmal alle Gemeinden in seiner Heimatregion Schwarzbubenland für sich entscheiden.