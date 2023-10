Bild 9 / 12

Legende: Felix Wettstein (Grüne) ist seit 2019 Nationalrat und sitzt dort in der Finanzkommission. Der 65-Jährige ist pensioniert, davor war er Dozent an der Hochschule für Soziale Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz. Wettstein wohnt in Olten und hat vor vier Jahren bereits einmal für den Ständerat kandidiert. Keystone / Alessandro della Valle