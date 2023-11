Einschätzung von Tessin-Korrespondentin Karoline Thürkauf:

Für SVP-Präsident Marco Chiesa ist seine Rechnung in seinem Heimatkanton Tessin aufgegangen. Er macht mit 40 Prozent der Stimmen deutlich das beste Resultat. Das erstaunt nicht. Chiesa ist beliebt. Er nährt und trifft mit seinen Diskursen über die Asylpolitik den Nerv der Tessiner und Tessinerinnen. So gesehen überrascht auch die Wahl von Mitte-Kandidat Fabio Regazzi nicht. Der Gewerbeverbandspräsident politisiert nämlich am rechten bürgerlichen Spektrum.

Wunden lecken hingegen gibt es bei der Tessiner Traditionspartei FDP. Sie kann die Schmach von 2019 nicht wettmachen, als sie aus dem Stöckli flog. Mehr noch, es gelang der FDP nicht, genügend Stimmen von links-grün zu erhalten.

Weil das linke Lager im Tessin zerstritten ist, gelang der Anwärterin der Grünen, Greta Gysin, nicht mehr als einen Achtungserfolg. Die männliche Tessiner Rechte hat heute gut lachen.