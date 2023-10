Das Resultat ist deutlich: Simon Stadler (Mitte) gelingt mit 8283 Stimmen die Wiederwahl in den Nationalrat. Damit ist der Angriff der SVP klar gescheitert. Deren Kandidatin Claudia Brunner muss sich mit 4694 Stimmen geschlagen geben.

Die Wahlbeteiligung liegt bei 50.5 Prozent.

Legende: Simon Stadler hat ursprünglich Maurer gelernt und sich dann zum Primarlehrer ausbilden lassen. Auch als Nationalrat unterrichtet er regelmässig an Urner Schulen. Keystone/Anthony Anex

Die Wahl zeigt: Der Bisherige Simon Stadler hat sich in seiner ersten Legislatur in Bern etabliert. So etwa mit dem Thema Verkehr: Der Altdorfer fordert Verbesserungen für Dörfer, welche bei Stau am Gotthard stark unter dem Ausweichverkehr leiden.

Eine Lösungsidee machte diesen Sommer Schlagzeilen: Eine Maut-Gebühr für den Gotthard-Strassentunnel. Dafür erhielt Simon Stadler auch Kritik.

SVP-Frau hat sich als bürgerliche Alternative angepriesen

Claudia Brunner gehört seit 2020 dem Urner Kantonsparlament an und ist Vizepräsidentin der Kantonalpartei. Die gebürtige Zürcherin lebt seit sechs Jahren in Altdorf und arbeitet als Liegenschaftsverwalterin.

Legende: Claudia Brunner machte eine Ausbildung im Orthopädiebereich. Heute arbeitet die 44-Jährige als Liegenschaftsverwalterin. ZVG

Sie hat sich im Wahlkampf als bürgerliche Alternative zu Simon Stadler präsentiert. Dieser ist ihrer Meinung nach zu links für die Urner Bevölkerung. Brunner macht das an aktuellen Abstimmungen fest, etwa zum CO₂-Gesetz oder zum Stimmrechtsalter 16.

Kurzeinschätzung von Markus Föhn: Mitte verteidigt Sitz mühelos Box aufklappen Box zuklappen Der Angriff der SVP auf den einzigen Nationalratssitz des Kantons Uri ist gescheitert: Ihre Kandidatin Claudia Brunner bleibt chancenlos gegen Amtsinhaber Simon Stadler von der Mitte-Partei – sie erzielt knapp 3600 Stimmen weniger als der Bisherige. Überraschend ist das nicht. Trotz seiner erst 35 Jahre ist Stadler ein gestandener Politiker, der von links bis Mitte-rechts Anerkennung geniesst. Herausforderin Claudia Brunner hingegen konnte als Kantonsparlamentarierin zwar auf die Stimmen der SVP-Basis zählen. Darüber hinaus war sie aber zu wenig bekannt. Wohl auch, weil sie erst seit gut sechs Jahren im Kanton Uri lebt.