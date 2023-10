Trotz guten Wahlresultaten: Im Wallis schaffen die beiden Bisherigen der Mitte die Wiederwahl in den Ständerat nicht auf Anhieb.

Rieder und Maret müssen in den zweiten Wahlgang

Er erhielt am meisten Stimmen, sie am zweitmeisten – aber das absolute Mehr erreichten beide nicht. Darum müssen Beat Rieder und Marianne Maret (beide Mitte) am 12. November zum zweiten Wahlgang antreten.

Legende: Noch nicht wiedergewählt: der bisherige Walliser Ständerat Beat Rieder. Keystone/Alessandro della Valle

Zwar liessen die ersten Hochrechnungen vermuten, Rieder schaffe die Wahl auf Anhieb. Am Ende jedoch kam der Walliser auf 52'748 Stimmen und verpasste das absolute Mehr um knapp 1500 Stimmen. «Als Lötschentaler in einem zweisprachigen Kanton im ersten Wahlgang durchzumarschieren – das ist etwas viel verlangt. Ich bin sehr glücklich über mein Resultat», sagt er im «Regionaljournal Bern Fribourg Wallis».

Die bisherige Ständerätin Marianne Maret, die stets fast 10'000 Stimmen hinter Rieder lag, erreichte letzten Endes 43'204 Stimmen. Dass ihr Amtskollege ebenfalls nicht auf Anhieb gewählt wurde, dürfte ihr zum Vorteil gereichen. Die Einschätzung von SRF-Wallis-Korrespondent Roger Brunner: «Wäre Rieder durchmarschiert, hätte sich Maret im zweiten Gang isoliert stellen müssen. Die Unterstützung aus dem Oberwallis wäre spärlicher ausgefallen und Maret hätte um ihren Sitz zittern müssen. Nun wird sie in seinem Windschatten erneut viele Oberwalliser Stimmen erhalten und das wird dann am Ende wohl den Unterschied ausmachen.»

Bild 1 / 3 Legende: Sie vertreten das Wallis im Ständerat: Beat Rieder und Marianne Maret. Beide wollen ihren Sitz im Ständerat verteidigen. KEYSTONE/OLIVIER MAIRE Bild 2 / 3 Legende: Beat Rieder wurde 2015 für die Mitte in den Ständerat gewählt. Mit nur 1'481 Stimmen Vorsprung auf Pierre-Alain Grichting (FDP) sicherte er damals für die Mitte den zweiten Sitz. Beat Rieder ist 60-jährig und als Rechtsanwalt tätig. Keystone/Anthony Anex Bild 3 / 3 Legende: Bei ihr war es noch knapper: Marianne Maret wurde 2019 als erste Walliser Frau in den Ständerat gewählt. Damals setzte sie sich im zweiten Wahlgang mit nur 1'370 Stimmen Vorsprung auf ihren Hauptrivalen Mathias Reynard (SP) durch. KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

Auf Platz 3 und 4 liegen Philippe Nantermod (FDP) mit 25'145 Stimmen und Jean-Luc Addor (SVP) mit 23'371 Stimmen. Die Kandidatinnen und Kandidaten der SP, Grünen und Grünliberalen sind abgeschlagen.

Bis am Dienstagabend werden sie alle entscheiden müssen, wer zum zweiten Wahlgang antreten will.

Audio Aus dem Archiv: Die Ausgangslage im Überblick 05:30 min, aus Regionaljournal Bern Freiburg Wallis vom 02.10.2023. Bild: Keystone/Christian Merz abspielen. Laufzeit 5 Minuten 30 Sekunden.