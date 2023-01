Nach der Wahlniederlage vor vier Jahren will die SVP wieder stärker als die SP werden. Auch die Grünen wollen zulegen.

SVP will wieder stärkste politische Kraft im Kanton werden

Im Baselbiet finden am 12. Februar neben den Wahlen in die Regierung auch Wahlen in den Landrat statt. Für die 90 Sitze im Kantonsparlament kandidieren insgesamt 618 Personen.

Die Ausgangslage: Aus den Wahlen 2019 ging die SP mit 22.8 Prozent als stärkste Partei hervor – knapp vor der SVP mit 22.7 Prozent. In der aktuellen Zusammensetzung hat die SP mit 22 Mandaten die meisten Sitze, gefolgt von der SVP mit 21 Sitzen. Es folgen die FDP mit 17 Mandaten, die Grünen (14), Mitte (9), EVP (4) und GLP (3).

Die SVP war 2019 mit sieben Sitzverlusten die grosse Wahlverliererin. Mit einem Plus von sechs Sitzen gewannen die Grünen die Wahlen. Allerdings hatten grüne Themen in der Sachpolitik seither einen schweren Stand: So lehnten die Stimmberechtigten die Klimaschutz-Initiative der Grünen im Februar 2022 haushoch ab.

Die Parteien im Check

Die Parteien im Check

Audio Parteiencheck Baselland - Die SP
Audio Parteiencheck Baselland – die SVP
Audio Parteiencheck Baselland - Die FDP
Audio Parteiencheck Baselland - die Grünen
Audio Parteiencheck Baselland - die Mitte
Audio Parteiencheck Baselland - die GLP
Audio Parteiencheck Baselland - die EVP

Im Wahlkampf dominierten die Themen Klimaschutz und Gesundheitskosten: