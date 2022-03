Der drittgrösste Kanton der Schweiz hat seine Regierung und das Parlament neu gewählt.

Die FDP bleibt mit einem Wähleranteil von 29.4 Prozent und 50 von 150 Sitzen die stärkste Kraft im Grossrat des Kantons Waadt.

Die Gewinner der Parlamentswahlen sind die Parteien mit «grün» im Namen. Die Grünen legen um vier Sitze zu, die GLP gewinnt drei neue Sitze.

Die Wahlbeteiligung war mit 34.2 Prozent tief.

Im Waadtländer Kantonsparlament können die Grünliberalen ihren landesweiten Vormarsch fortsetzen: Die GLP hält nun 10 Sitze (+3), was die Mitte in ihrer Schiedsrichterrolle im Grossen Rat stärkt. Die FDP konnte ihre Dominanz am Wahlsonntag um einen Sitz auf insgesamt 50 Sitze ausbauen und bleibt damit die stärkste Partei. Die Polparteien verlieren: Die SP büsst fünf Sitze ein (nun 32 Sitze), die SVP deren vier (nun 21 Sitze).

Damit haben weiterhin weder Rot-Grün noch die Bürgerlichen eine Mehrheit im Waadtländer Parlament. Die Rechte kommt insgesamt auf 73 Sitze (50 FDP, 21 SVP, 2 EDU) und verpasst somit die absolute Mehrheit von 76 Sitzen.

Der Linken gelingt es auf der anderen Seite erstmals in der Waadtländer Geschichte nicht, die bürgerliche Dominanz zu kippen. Rot-Grün kommt neu auf insgesamt 64 Sitze. Davon erreicht die SP 32 Sitze, die Grünen 25, 4 die Partei der Arbeit (PoP), 2 das Ensemble à Gauche (EàG) und 1 Sitz Solidarité & Ecologie (S&E).

Insgesamt kämpften 960 Kandidierende um einen der 150 Sitze im Parlament, darunter rund 370 Frauen und 590 Männer. 123 Kandidatinnen und Kandidatinnen stellten sich zur Wiederwahl.