Legende: Benno Scherrer (GLP), 57, ist seit 2007 im Kantonsrat. Im Wahlkampf fällt er mit einem witzigen Video auf, in welchem er seiner Frau auf die Nerven geht. Der Berufsschullehrer tritt an, um das «Bildungschaos» in den Schulen zu beheben. Im Kantonsrat engagierte er sich bis anhin vor allem für Verkehrsthemen. Er lebt mit seiner Partnerin in Uster. Benno Scherrer