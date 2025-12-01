Die SVP gewinnt in Buchs AG acht Sitze, hat aber nur fünf Kandidierende. Was nun?

Das ist passiert: In der Agglomerationsgemeinde Buchs AG hat die SVP am Wochenende ihre Position als eine der grossen Parteien gefestigt. Dies, obwohl sie einen Sitz im Gemeindeparlament verloren hat. Neu hat die Partei acht Sitze, verfügt aber nur über fünf Kandidierende, die ihr Amt antreten wollen.

Das sagt die Partei: SVP-Fraktionschef Dieter Stüssi ist zufrieden mit dem Wahlsonntag und freut sich über das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler: «Dass wir mehr Sitze gemacht haben, als wir Kandidierende haben, ist eigentlich ein Luxusproblem.» Stüssi glaubt, dass seine Partei nicht alleine ist mit diesem Problem: «Vereine haben grundsätzlich Probleme, Leute zu gewinnen. Neben den vielen Aktivitäten wollen sich die Leute nicht noch in einem Verein engagieren.»

Legende: Bei den Wahlen vom Wochenende hat die SVP Buchs zwar einen Sitz verloren, ist aber nach wie vor eine der wählerstärksten Parteien. SRF

Wie geht es weiter: Die SVP Buchs hat nun Zeit, zusätzliche Interessierte zu finden und diese für eine Nachnominierung anzumelden. Die Frist dazu endet am 9. Januar. Gemeindeschreiberin Cornelia Crouch erläutert, welche Bedingungen diese Personen erfüllen müssen: «Sie müssen die gleichen Voraussetzungen erfüllen wie die Kandidaten für die Gemeindewahlen. Das heisst, sie müssen stimmberechtigt sein in Buchs.»

Das Wahlsystem: Über eine Nachnomination kommen Personen in ein politisches Amt, die vorgängig nicht gewählt wurden. Martin Süss, Leiter Rechtsdienst der Aargauer Gemeindeabteilung, sieht darin kein Problem, schliesslich handle es sich hier um Proporzwahlen: «Grundsätzlich hat man eine Partei gewählt, und der Parteienproporz wird damit sichergestellt», betont Süss.

Die Aufgabe der Partei: Die SVP Buchs muss Personen finden, die das Amt im Einwohnerrat übernehmen wollen. Fraktionspräsident Dieter Stüssi will versuchen, im Bekanntenkreis Leute zu begeistern. «Es braucht eine innere Haltung, die mit der SVP und dem Gedankengut der Partei übereinstimmt. Und er muss Freude haben an der Politik, daran, im Dorf etwas Gutes zu bewegen.»

Legende: 40 Sitze gibt es im Einwohnerrat Buchs, acht davon hat die SVP gewonnen. Keystone / Alessandro Della Valle

Wenn alle Stricke reissen: Bis im Januar hat die SVP Zeit. Sollte es ihr nicht gelingen, drei zusätzliche Personen zu finden, ist bereits klar, wie es weitergeht: Die Gemeinde Buchs müsste Ergänzungswahlen für die drei freien Sitze durchführen. Diese würde allen Parteien offenstehen, betont Gemeindeschreiberin Crouch.

Wie oft geschieht das? Dass eine Partei mehr Sitze gewinnt, als sie Köpfe hat, passiert nicht oft. Gemeindeschreiberin Cornelia Crouch erinnert sich an einen Fall vor acht Jahren. Damals hat ein Kandidat mit seiner Ein-Mann-Partei zwei Sitze geholt, und im Anschluss eine Person nachnominiert. Eine ähnliche Situation wie momentan in Buchs gab es 2014 in Windisch. Die SVP holte bei den Wahlen neun Sitze, hatte aber nur sechs Namen auf der Liste. Die Partei schaffte es damals rechtzeitig, drei Personen nachzumelden.