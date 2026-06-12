Noch fehlen die Resultate aus drei Gemeinden. Die Davoserin Valérie Favre Accola ist aber nicht mehr einzuholen.

SVP zieht nach 18 Jahren wieder in die Kantonsregierung ein

Vier Anläufe blieben erfolglos, nun schafft die SVP den Sprung in die Bündner Regierung. Valérie Favre Accola kommt auf die meisten Stimmen um den freiwerdenden Regierungssitz. Noch fehlen zwar die Resultate aus drei von 100 Gemeinden. Die Anzahl der dortigen Wahlberechtigten können das Resultat aber nicht mehr kippen.

Legende: Die Davoserin erhält im Kampf um den freiwerdenden Regierungssitz die meisten Stimme SDA/Gian Ehrenzeller

Um die Nachfolge des zurücktretenden Mitte-Regierungsrats Jon Domenic Parolini hatten sich fünf Kandidierende beworben. Neben Valérie Favre Accola von der SVP kandidierten die Scuoler Gemeindepräsidentin Aita Zanetti von der Mitte, die Pontresiner Gemeindepräsidentin Nora Saratz Cazin von der GLP, FDP-Kantonalpräsident Maurizio Michael sowie der parteilose Jurastudent Reto Bott.

Bisherige Regierungsmitglieder wiedergewählt

Die vier amtierenden Mitglieder der Bündner Regierung, die sich zur Wiederwahl stellten, bleiben im Amt. Laut den vorläufigen Resultaten kommt Finanzdirektor Martin Bühler von der FDP auf die meisten Stimmen, gefolgt von den beiden Mitte-Vertretern, dem Volkswirtschaftsdirektor Marcus Caduff und Carmelia Maissen vom Departement Infrastruktur, Energie und Mobilität. Justizdirektor Peter Peyer von der SP schneidet von den bisherigen Regierungsmitgliedern am schlechtesten ab.

Legende: Neun Personen kandidierten für einen Sitz in der Regierung. Keystone/Gian Ehrenzeller

Bisher sind die Stimmen aus 97 von 100 Bündner Gemeinden ausgezählt.