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Wahlen Kanton Bern Hochrechnung: Kopf-an-Kopf-Rennen um siebten Sitz

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Themen in diesem Newsticker

  • Kantonsparlament: Laut erster Hochrechnung SVP grosse Gewinnerin
  • SVP-Regierungsratskandidat Bichsel: «Abgerechnet wird am Abend»
  • Regierungsrat: Vier Verwaltungskreise ausgezählt
  • Regierungsrat: Lanz bei innerparteilichem Duell die Nase vorn
  • Politologe: «Angriff von links ist deutlich gescheitert»
  • «Ich bin nicht nervös» – Grünen-Präsidentin zuversichtlich
  • Hochrechnung Regierungsrat: Alles bleibt beim Alten
  • Politologe: «Noch keine zuverlässigen Prognosen»
  • Regierungsratswahlen: Erste Resultate da
  • Auch der Bernjurassische Rat wird gewählt – wer ist das?

Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026

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Wappen Kanton Bern als Wahlurne
Legende: SRF

Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.

(Quellen: SRF, sda)

Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 29.3.2026, 12:03 Uhr

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