- Der Kanton Bern wählt die sieben Sitze in der Kantonsregierung neu.
- Die Bürgerlichen wollen ihre Mehrheit von vier auf fünf Sitze ausbauen, links-grün hält dagegen und will mit vier Sitzen die Mehrheit in der Regierung zurückholen.
- Laut GFS-Hochrechnung dürfte alles beim Alten bleiben: Die Bürgerlichen kämen auf vier Sitze, links-grün auf drei. Klar ist dies jedoch noch nicht.
- Auch die 160 Sitze im Kantonsparlament werden gewählt. Die GFS-Hochrechnung sieht die SVP als Siegerin der Grossratswahlen.
Themen in diesem Newsticker
- Kantonsparlament: Laut erster Hochrechnung SVP grosse Gewinnerin
- SVP-Regierungsratskandidat Bichsel: «Abgerechnet wird am Abend»
- Regierungsrat: Vier Verwaltungskreise ausgezählt
- Regierungsrat: Lanz bei innerparteilichem Duell die Nase vorn
- Politologe: «Angriff von links ist deutlich gescheitert»
- «Ich bin nicht nervös» – Grünen-Präsidentin zuversichtlich
- Hochrechnung Regierungsrat: Alles bleibt beim Alten
- Politologe: «Noch keine zuverlässigen Prognosen»
- Regierungsratswahlen: Erste Resultate da
- Auch der Bernjurassische Rat wird gewählt – wer ist das?
Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026
Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.
(Quellen: SRF, sda)