- Der Kanton Bern wählt die sieben Sitze in der Kantonsregierung neu.
- Die Bürgerlichen wollen ihre Mehrheit von vier auf fünf Sitze ausbauen, links-grün hält dagegen und will mit vier Sitzen die Mehrheit in der Regierung zurückholen.
- Die zweite GFS-Hochrechnung zeigt ein Kopf-an-Kopf-Rechnung um Platz sieben: Daniel Bichsel (SVP) liegt knapp vor Reto Müller (SP). Klar ist dies jedoch noch nicht.
- Auch die 160 Sitze im Kantonsparlament werden gewählt. Die zweite GFS-Hochrechnung sieht die SVP als Siegerin der Grossratswahlen.
Themen in diesem Newsticker
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Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026
Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.
(Quellen: SRF, sda)