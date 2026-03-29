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Wahlen Kanton Bern Zweite Hochrechnung bestätigt Rechtsrutsch im Parlament

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Themen in diesem Newsticker

  • 8 von 10 Verwaltungskreisen ausgezählt: Rot-Grün holt auf
  • Wahlkreise: Die Berner Wahlspezialitäten beim Kantonsparlament
  • Lange Gesichter bei der EVP – Versuch Regierungsrat gescheitert
  • Politologe: «Trede und Lanz sind wahrscheinlich gesetzt»
  • GLP dürfte den Sprung in die Regierung verpassen
  • Kantonsparlament: Stadtpräsident von Burgdorf abgewählt
  • Zweite Hochrechnung Grossratswahlen: «Eindeutig ein Rechtsrutsch»
  • Hochrechnung Regierung: Bürgerlicher Angriff noch nicht abgewehrt
  • Grünliberale mit eigener Hochrechnung: Hoffen auf Status Quo
  • SVP-Präsident Manfred Bühler ist «vorsichtig optimistisch»

Alles zu den Wahlen im Kanton Bern 2026

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Wappen Kanton Bern als Wahlurne
Legende: SRF

Am 29. März 2026 wählt der Kanton Bern seine Regierung und sein Parlament. Gewählt werden die sieben Mitglieder des Regierungsrates und die 160 Mitglieder des Grossen Rates. Hier finden Sie die Übersicht mit den Hintergründen und Einschätzungen zu den Berner Wahlen.

(Quellen: SRF, sda)

Regionaljournal Bern Freiburg Wallis, 29.3.2026, 12:03 Uhr

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