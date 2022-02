Legende: SRF

Verschiebungen ja, aber kein Erdbeben. Ungefähr so lässt sich wohl der Wahlausgang bereits jetzt zusammenfassen. Denn die bürgerlichen Parteien (SVP, Die Mitte und FDP) haben aktuell eine klare Mehrheit im Landrat; die linken Kräfte (Grüne und SP) sind in der Minderheit. Dieses Gefüge wird auch am 13. März nicht in sich zusammenfallen. Es wird sich aber zeigen müssen, ob beispielsweise der Namenswechsel der CVP zu «Die Mitte Nidwalden» der Partei tatsächlich hilft, die beiden Sitze zurückzugewinnen, die sie 2010 verloren hat. Oder ob die einst grösste Kraft im Landrat, die SVP, wieder erstarkt.



Ihnen könnten einerseits die neu gegründeten Grünliberalen Nidwalden einen Strich durch die Rechnung machen. Sie treten mit 35 Kandidatinnen und Kandidaten an und haben sich das ambitionierte Ziel gesetzt, auf Anhieb Fraktionsstärke zu erreichen (fünf Sitze). Andererseits haben in den letzten Jahren, schweizweit gesehen, Parteien mit «grün» im Namen zugelegt bei den Wahlen in Kantonsparlamente: Die Grüne Partei sowie die Grünliberalen gewannen insgesamt mehrere Dutzend Sitze.

In Nidwalden haben die Grünen unterdessen acht Mandate, konnten aber 2018 nicht weiter zulegen. Gut möglich, dass also auch im Halbkanton die Grünen und/oder eben die neu dazu gestossenen Grünliberalen bei diesen Parlamentswahlen einzelne Sitze gewinnen. Helfen wird ihnen jedenfalls das Wahlsystem, das heuer zum dritten Mal zur Anwendung kommt: der Doppelte Pukelsheim. Von ihm profitieren vor allem kleinere Parteien. Vielleicht auch der Verein «Aufrecht Nidwalden», der ebenfalls neu und mit drei Personen antritt.