Gibt es einen Wechsel in der Obwaldner Regierung? Die Wahlresultate stehen noch aus – hier halten wir Sie auf dem Laufenden.

Dieses Wochenende wird die Obwaldner Regierung neu gewählt. Möglich ist aber, dass die neue Regierung auch wieder die alte sein wird, denn alle fünf amtierenden Regierungsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl. Herausgefordert werden sie von genau einer Kandidatin: von Cornelia Kaufmann von der CVP-Die Mitte.

Die Partei versucht damit den Sitz zurückzuerobern, den sie bei den letzten Regierungswahlen an die SVP verloren hatte. Die Schweizerische Volkspartei hatte es damals erstmals in die Obwaldner Regierung geschafft.

Wer in Gefahr sein könnte

Cornelia Kaufmanns Kandidatur richtet sich allerdings offiziell nicht direkt gegen eines der bisherigen Regierungsmitglieder. Ihr und der Partei gehe es darum, dass überhaupt eine Wahl stattfindet, hiess es vonseiten der CVP-Die Mitte.

Am ehesten in Gefahr, ihren Sitz zu verlieren, dürften vor allem zwei der Bisherigen sein: Einerseits der SVP-Regierungsrat Daniel Wyler, der bei den letzten Wahlen den Einzug in die Regierung nur knapp geschafft hatte. Andererseits die FDP-Gesundheitsdirektorin Maya Büchi, die wegen der umstrittenen Zukunft des Kantonsspitals unter Druck steht. Ihrer Wiederwahl eher gelassen entgegensehen können hingegen Christian Schäli (CSP), Christoph Amstad (CVP-Die Mitte) und der parteilose Josef Hess.

Die Auszählung sollte am frühen Sonntagnachmittag abgeschlossen sein. Sobald die Wahlergebnisse vorliegen, finden Sie sie auf dieser Seite.

Fünf Sitze – sechs Kandidierende