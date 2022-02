Bei den letzten Wahlen hat die CVP ihren zweiten Sitz verloren und die SVP ist zum ersten Mal in die Regierung eingezogen.

Nun will die CVP-Die Mitte diesen Sitz zurückerobern. Dafür hat sie Cornelia Kaufmann nominiert. Als engagierte Kantonsparlamentarierin, die bis vor kurzem das Parlament präsidierte, hat die 44-jährige Juristin eigentlich gute Karten.

Nur: Alle fünf Bisherigen treten wieder an. Einem bisherigen Regierungsmitglied einen Sitz wegnehmen, das hat im Kanton Obwalden schon viele Jahre niemand mehr geschafft.

Die Frage ist deshalb, wem die CVP-Die Mitte mit ihrer Kandidatur am ehesten schadet: Dem SVP-Politiker Daniel Wyler, der es bei den letzten Wahlen nur mit 29 Stimmen Vorsprung in die Regierung schaffte? Oder doch eher FDP-Regierungsrätin Maya Büchi, die zurzeit wegen mangelnder Kommunikation in Sachen Kantonsspital unter Druck steht?

Klar ist: Die anderen drei Bisherigen müssen kaum um ihren Platz in der Regierung bangen. Josef Hess (parteilos), Christoph Amstad (CVP-Die Mitte) und Christian Schäli (CSP) haben in der letzten Legislatur keine groben Fehler begangen und sind in der Bevölkerung breit akzeptiert.

So oder so, die Obwaldner Regierung bleibt bürgerlich und die Linken spielen kaum eine Rolle. Die SP hat bereits vor den Wahlen Forfait gegeben, sie hat es in den letzten Jahren verpasst, jemanden für ein Regierungsamt aufzubauen.