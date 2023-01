Der Kanton Zürich will in Sachen Gleichstellung von Menschen mit Behinderung Vorreiter sein. Im letzten Jahr hat das Kantonsparlament einem neuen Gleichstellungsgesetz zugestimmt – ohne eine einzige Gegenstimme. Doch gerade das Parlament selbst hat bezüglich Inklusion noch Aufholbedarf.

Seit acht Jahren sitzen nämlich keine Menschen mit Behinderung mehr im Zürcher Kantonsrat – zumindest weiss man nichts davon. «Es gibt immer noch einige Leute, die ihre Behinderung verdeckt halten und sich nicht outen wollen», sagt Matthias Engel. Er engagiert sich seit vielen Jahren für die Organisation Procap Zürich, hat selbst zwei missgebildete Daumen – die sogenannte Sechsfingrigkeit – und bewirbt sich nun für die FDP um einen der 180 Sitze im Zürcher Kantonsrat.

Zwar sei eine Behinderung nur eine Facette einer Person, sagt Engel. Doch man blicke schon anders auf die Themen, wenn man die Hürden im Alltag aus eigener Erfahrung kenne. Zum Beispiel im öffentlichen Verkehr. Matthias Engel stört sich daran, dass viele Trams in Zürich immer noch nicht stufenfrei sind. «Dass der Kanton Zürich gerade beim ÖV so rückständig ist, finde ich sehr schade.»

Doch längst nicht nur im öffentlichen Verkehr gebe es noch Aufholbedarf, fügt Elif Akyol an. Auch Schwimmbäder seien häufig nicht gut zugänglich für Menschen mit Behinderung. Akyol ist seit Geburt auf den Rollstuhl angewiesen. Auch sie möchte am 12. Februar einen Sitz im Kantonsparlament erobern – für die SP. «Für mich ist es wichtig, eine Stimme zu haben», sagt Akyol.