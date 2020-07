Im Jahr des Frauenstreiks erreichte der Anteil gewählter Kandidatinnen einen historischen Höchststand. Dieser ist aber laut der Selects-Studie keine Folge einer verstärkten Mobilisierung der Frauen.

Die Frauen beteiligten sich auch 2019 seltener an den Wahlen als die Männer. Hingegen sind Frauen stärker gewillt, Kandidatinnen zu wählen: Vier von fünf Frauen, jedoch nur gut die Hälfte der Männer, sagten aus, dass sie bei gleicher Kompetenz eine Kandidatin einem Kandidaten vorziehen würden.

Die Kandidierendenbefragung zeigt zudem, dass die Parteien 2019 gezielt Frauenförderung betrieben. So unterstützten sie weibliche Kandidierende finanziell stärker als männliche.

In den Medien erfuhr die «Frauenwahl» nur Mitte Juni zum Frauenstreik starke Beachtung, war ansonsten aber – anders als Klima- und Umweltfragen – kein dominantes Thema in der Medienberichterstattung oder in den Online-Auftritten der Kandidierenden.