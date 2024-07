Private Versicherungen haben eine erste Schätzung der Schäden bekannt gegeben.

Die Armee beginnt den Bau einer Ersatzbrücke in Cevio TI.

Die Aluminiumfirmen in Chippis und Siders VS konnten den Betrieb noch nicht wieder aufnehmen.

Ab Freitag werden erneut heftige Gewitter in der Schweiz erwartet.

Die Unwetter von Mitte Juni bis Anfang Juli 2024 haben in der Schweiz versicherte Gesamtschäden von 160 bis 200 Millionen Franken verursacht. Davon geht der Schweizerische Versicherungsverband SVV aus, wie er mitteilte.

Legende: Zwei Mitarbeiter von Novelis Siders reinigen den Schlamm auf dem Gelände des Aluminiumherstellers. (11. Juli 2024). KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Die provisorische Schadensbilanz umfasse nur gemeldete versicherte Schäden an Gebäuden, Hausrat und Geschäftsinventar, teilte der SVV weiter mit. Nicht berücksichtigt sind demnach unversicherte Schäden sowie Infrastrukturschäden.

Im Maggiatal hat Bau der Ersatzbrücke begonnen

Inzwischen hat die Schweizer Armee mit der Erstellung einer Unterstützungsbrücke in Cevio TI als Ersatz für die eingestürzte Visletto-Brücke begonnen. Damit würden das obere und das untere Maggiatal wieder verbunden.

00:27 Video Archiv: Armee-Behelfsbrücke neben der zerstörten Visletto-Brücke Aus News-Clip vom 06.07.2024. abspielen. Laufzeit 27 Sekunden.

Die Unterstützungsbrücke des Typs Mabey der Schweizer Armee ist 61 Meter lang und 4.8 Meter breit, wie die Gruppe Verteidigung in einer Mitteilung schreibt. Sie habe eine Tragfähigkeit von 40 Tonnen, sodass auch das bisher abgeschnittene Unwettergebiet Val Bavona und Val Lavizzara wieder für Hilfe mit schweren Mitteln zugänglich werde, hiess es weiter. Bis anhin diente ein Steg als Notlösung, seine Befahrbarkeit und Belastbarkeit sind jedoch stark beschränkt.

Armee hat 445 Menschen im Tessin evakuiert

Im Maggiatal hilft die Armee bei der Wiedererstellung lebenswichtiger Infrastruktur. Die Luftwaffe hatte bis zum vergangenen Montag mit der Hilfe von Helikoptern zudem insgesamt 445 Menschen aus den Unwettergebieten im Tessin evakuiert, wie es weiter hiess. Auch wurden rund 22 Tonnen Material transportiert.

Bund warnt vor heftigen Gewittern Box aufklappen Box zuklappen Das Bundesamt für Klimatologie und Meteorologie hat vor weiteren Unwettern in der Westschweiz, in Teilen des Kantons Graubünden und im Kanton Tessin gewarnt. Besonders im Tessin werden ab Freitagmorgen heftige Gewitter erwartet. Die Warnung der Stufe 4 – die zweithöchste Gefahrenstufe – gilt bis zur Nacht auf den Sonntag, wie das Bundesamt für Klimatologie und Meteorologie (Meteoschweiz) auf X mitteilte. Begleiterscheinungen sind demnach hohe Blitzaktivität, Starkregen sowie Rutschungen in steilen Hängen und ein plötzliches Auftreten von Flutwellen oder Überflutungen in Bächen. Dasselbe gilt laut Meteoschweiz auch in Graubünden für die Gemeinde Bregaglia im Bergell. In der Region rund um St. Moritz GR und im Bündner Safiental stuft Meteoschweiz die Gefahr durch anhaltenden Regen ab dem morgigen Freitag derweil als erheblich ein. Auch dort kann es laut dem Bundesamt zu Erdrutschen in steilen Hängen und Einschränkungen im Strassenverkehr durch schlechte Sicht oder Überschwemmungen kommen. Von der West- bis in die Nordostschweiz stuft Meteoschweiz die Gefahr durch Gewitter zudem bereits ab dem späteren Donnerstagnachmittag bis zur Nacht auf den Sonntag als erheblich ein. Auch hier werden Starkregen, eine hohe Blitzaktivität, mögliche Überflutungen an Gewässern oder Hagel erwartet. Die Eintretenswahrscheinlichkeit wird hierbei aber als niedrig eingestuft.

Seit dem 1. Juli stehen Teile der Schweizer Armee im Einsatz, um die von den Unwettern von Ende Juni besonders betroffenen Kantone Wallis und Tessin auf deren Ersuchen hin bei der Bewältigung der Unwetterschäden zu unterstützen. Die militärische Katastrophenhilfe, ursprünglich auf den 10. Juli befristet, wurde auf Gesuch des Kantons Tessin bis zum 21. Juli verlängert.

Im Wallis endeten am 10. Juli die Katastrophenhilfe-Einsätze des Geniebataillons 6. Zuletzt standen rund 300 Armeeangehörige im Saastal, im Goms sowie im Val d'Anniviers im Einsatz, wie es weiter hiess. Das Katastrophenhilfe-Bereitschaftsbataillon hatte die ihm zugewiesenen Aufträge in Siders und Chippis bereits am 4. Juli abgeschlossen. Darüber hinaus leistete die Luftwaffe mittels Luftaufklärung einen Beitrag zum Lagebild und unterstützte so auch bei der Suche nach vermissten Personen.

Anspruchsvolle Wiederinstandsetzung der Fabriken im Wallis

Ausserdem ist weiter unklar, wann der Betrieb in den beiden auf Aluminiumprodukte spezialisierten Unternehmen Constellium und Novelis in Siders VS und Chippis VS wieder hochgefahren wird. Die Reinigung und die Prüfung aller Maschinen stellt die Firmen vor gewaltige Herausforderungen.

02:31 Video Archiv: «In Chippis hat das grosse Aufräumen begonnen» Aus Tagesschau vom 01.07.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 31 Sekunden.

Die oberflächliche Reinigung sei mit dem Wegräumen des Schlamms von den Zugängen und in den Räumlichkeiten zwar weit vorangeschritten. Das sagte Serge Gaudin, Chef von Novelis in Siders, an einer Medienkonferenz. Die Wiederinstandsetzung der Technik sei jedoch eine riesige Aufgabe, die noch Wochen in Anspruch nehme werde.