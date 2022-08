Am 26. Juni war unterhalb des Äschers eine 75-jährige Frau über eine Felswand abgestürzt. Am 18. Juli fiel zuerst eine 66-jährige Deutsche über eine Felswand in die Tiefe. Rund eine Stunde später verunglückte im gleichen Abschnitt ein 58-jähriger Mann. Am 1. August starben eine Mutter und ihre Tochter, als sie auf dem Weg in Richtung Altenalp einen steilen Abhang hinunterstürzten.