Die Axenstrasse zwischen Flüelen und Sisikon UR ist am Nachmittag wegen eines Steinschlags gesperrt worden.

Die Behörden empfehlen, das Gebiet weiträumig zu umfahren und die offiziellen Verkehrsmeldungen zu beachten.

Personen wurden keine verletzt, wie der Kanton Uri in einer Mitteilung schreibt.

Alert Swiss, die Warn-App des Bundes, hat die Sperrung um 14:15 Uhr gemeldet. Nähere Angaben lagen nicht vor.

Der Felssturz hat sich im Bereich des Gumpisch ereignet. Die Spezialisten seien derzeit vor Ort, um das Ausmass des Schadens zu ermitteln, teilt das Bundesamt für Strassen Astra auf Anfrage von SRF mit. Bezüglich der Dauer der Sperrung könne derzeit keine Auskunft gegeben werden.

Das Steinschlaggebiet Gumpisch zwischen Sisikon und Flüelen wird überwacht. Das System sperrt die Strasse automatisch, wenn es eine Bewegung am Hang registriert.

Legende: Die Axenstrasse verbindet Brunnen SZ mit Flüelen UR. KEYSTONE/Gaetan Bally/Archiv

Die Fahrzeuge auf der Axenstrasse hätten wenden müssen, teilt die Kantonspolizei mit. Im Einsatz stehen das Amt für Betrieb Nationalstrassen Kanton Uri, Spezialisten des Bundesamts für Strassen, ein privater Sicherheitsdienst, die Kantonspolizei Schwyz sowie die Kantonspolizei Uri, schreibt der Kanton Uri weiter.

Die Axenstrasse führt entlang des Vierwaldstättersees und verbindet Brunnen SZ mit Flüelen UR. Sie ist eine Zufahrt zur Gotthardautobahn und gehört zum Nationalstrassennetz.