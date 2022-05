Was denken Sie?

Seit drei Monaten herrscht Krieg in der Ukraine. Wir berichten bei SRF im TV, Radio und online laufend über das Kriegsgeschehen. Was halten Sie von der Berichterstattung? Geben wir dem Krieg zu viel Sendezeit – oder zu wenig? Vermissen Sie einzelne Aspekte? Oder erhalten Ihrer Meinung nach gewisse Themen zu viel Raum? Sagen Sie es uns in den Kommentaren.