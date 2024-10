«Ich bin in den Händen von Entführern. Keine Polizei! Kein Alarm! Pack alles vorhandene Notengeld inkl. Fremdwährung in einen Sack. Du hast dafür 3 Minuten. Bleib am Telefon. Komm mit dem Geld aus der Bank und geh über die Hauptstrasse. Warte auf den Wagen. Bleib am Telefon! Keine Polizei! Kein Alarm! Gib das Geld durch das Fenster. Du wirst informiert, wenn ich freigelassen bin. Bis dann.»